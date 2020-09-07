اتّحاد الشغل يُطالب النيابة العمومية بالتحقيق في تصريحات تعتبر عملية سوسة الإرهابية مخابراتية

أدن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل في بيان أصدره اليوم الاثنين، الجريمة الإرهابية الجبانة التي جدّت صباح أمس الأحد بسوسة، مؤكدا أنّها لن تستطيع الحطّ من معنويات قوّاتنا الأمنية والعسكرية ولا من إيمان شعبنا بأنّه منتصر دوما على الإرهاب.

كما جدّد الاتحاد إدانته لخطاب الكراهية والحقد والتحريض الذي تمارسه أطراف سياسية تستغلّ الديمقراطية للتجييش وبث الفتنة، مطالبا النيابة العمومية بفتح تحقيق في بعض التصريحات التي تعتبر العملية الإرهابية عملية مخابراتية لتبييض الإرهاب وتبرير جرائم عصابات الإرهابيين.. يؤكّد على أنّ

كما أكدت المنظمة الشغيلة على أن الحرب على الإرهاب مازالت طويلة وتحتاج منّا مزيدا من اليقظة والاستعداد وتوسيع مقاومته لتشمل تفكيك الغطاء السياسي والحقوقي والمالي الذي يدعّمه والتصدّي إلى خطاب الكراهية ورفض سياسة التكفير والتخوين ومحاربة التطرّف وكلّ أشكال توظيف الدين.

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