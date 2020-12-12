اتّحاد الشغل يُطالب رئيس الجمهورية بالإسراع بالتجاوب مع مبادرته للخروج من الأزمة

طالب أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، رئيس الجمهورية بالإسراع بالتجاوب مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج من الأزمة في اتجاه خيارات وطنية جديدة مع باعتبارها بديلا عن التجاذبات والتطاحن ومخرجا من الأزمة التي تردّت فيها البلاد وإنقاذا لها وحماية للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية.

كما دعا الاتحاد القوى الوطنية والديمقراطية إلى التفاعل مع المبادرة وتوفير كلّ شروط نجاحها حتّى يتم تجنيب تونس وضعا لا يمكن توقّع مدى نتائجه الكارثية.

وأعرب الاتحاد عن رفضه استمرار تردّي خدمات المرفق العمومي من صحّة وتعليم ونقل (مع الوضع الكارثي الذي تُدفع إليه الخطوط التونسية) وتدنّي المقدرة الشرائية للتونسيّات والتونسيّين وارتفاع مشطّ للأسعار وفي المقابل استشراء الفساد وتوسّع دائرة الاحتكار والتهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي .

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