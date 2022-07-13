اتّحاد الشغل يُكذّب خبر قيام الطبوبي بزيارة ثانية للجزائر

نفى الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، خبرا نشره أحد المواقع الالكترونية مفاده زيارة ثانية يقوم بها الأمين العام للاتحاد إلى الجزائر يوم 16 جويلية 2022.

وأكد الاتحاد أنّ هذا الخبر عار من الصحّة، مستغربا وروده في هذا الظرف بالذّات وبصيغة مغرضة على غرار دس عبارة « ايام قبل الاستفتاء » .

وشددت المنظومة الشغيلة على أن نشاط قيادة الاتحاد معلن ويبرمج وفق أجندات الاتحاد وعلاقاته النقابية عبر العالم وليس من أساليب الاتحاد التسريب أو التخفّي، داعية القائمين على الإعلام إلى التحرّي والاتصال بالجهات الرسمية في الاتحاد العام التونسي للشّغل والكفّ عن نشر الأخبار الزائفة التي تخفي وراءها نوايا مسيئة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به بلادنا.

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