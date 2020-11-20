اتّحاد الشغل يُهدّد بمقاطعة جلسات الاستماع في البرلمان

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في رسالة توجه بها إلى رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة، عن قراره في صورة عدم التباين مع خطاب الكراهية مقاطعة جميع جلسات الاستماع التي يقع دعوته إليها من قبل لجان مجلس نواب الشعب واتخاذ القرارات القانونية المناسبة في مواجهة ذلك.

ودعا الاتحاد الكتل النيابة إلى اعلان موقفها الرسمي من ممارسات بعض النواب الذين يتهجّمون على الاتحاد والنقابيين، وإلى إدانة المحرّضين عليه وعلى رموز الحركة النقابية.

كما استنكر الاتحاد الصمت الرسمي بمجلس نواب الشعب عن خطورة الممارسات المستمرة من بعض النواب لاستهداف المنظمة ولعديد أطياف المجتمع المدني.

ونبّهت المنظمة الشغيلة إلى خطورة تنامي خطاب العنف والكراهية والتأجيج الممنهج للأزمات وتأليب الرأي العام واستهداف الدولة المدنية في رحاب البرلمان.

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