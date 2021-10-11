اتّحاد الصناعة يُعلن استعداده التعاون مع الحكومة الجديدة في كل الملفات

أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له اليوم الاثنين، عن ارتياحه لتكوين الحكومة الجديدة، متقدما بتهانيه إلى رئيسة الحكومة وإلى أعضاء الحكومة، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في مهامهم.

كما جدد الاتحاد التأكيد على دقة وحساسية المرحلة التي تمر بها تونس اقتصاديا وماليا واجتماعيا، والتي تتطلب الإسراع بالانكباب على الملفات الحيوية لاتخاذ القرارات الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد وإنعاشه، وخاصة توفير المناخ المناسب لدفع نسق الاستثمار والتصدير والتشغيل والتنمية الجهوية ومساندة القطاعات التي تعاني من صعوبات كبيرة وإنقاذ مواطن الشغل، وكذلك الشروع في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي تحتاجها تونس حتى تتجاوز المصاعب التي تواجهها .

كما عبر الاتحاد عن استعداده التعاون مع الحكومة الجديدة في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، على قاعدة تحقيق المصلحة الوطنية، وذلك تجسيدا لدوره التاريخي والوطني البناء والمسؤول.

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