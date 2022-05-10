اتّحاد الفلاحة يتمسّك بزيادة لا تقلّ عن 715 مليم للتر الواحد من الحليب للمربي

أكّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، تمسّكه بزيادة لا تقلّ عن 715 مليما للتر الواحد من الحليب بالنسبة للمربي.

ودعا الاتحاد عقب انعقاد جلسة عمل ضمّت ممثلين عن مختلف حلقات منظومة الألبان من منتجين ومجمّعين ومصنعين، إلى الترفيع في منحة تجميع الحليب بـ 60 مليما للتر الواحد والزيادة بـ 120 مليما للتر المعقم النصف الدسم لفائدة المصنع.

كما طالب اتحاد الفلاحة بالصرف الفوري لكامل المنح المتخلدة لدى الدولة والمتعلّقة بالاستغلال والتجميع والخزن.

وأشار الاتحاد في ظلّ « الارتفاع الجنوني لمكوّنات الإنتاج في مستوى جميع الحلقات وخاصّة الموّاد العلفية » إلى خطورة الوضع الميداني بعد تسجيل غلق مركزية ألبان المهدية « فيتالي » ونقاط توزيع الحليب المصنع ومشتقاته لعديد المركزيات وإيقاف عديد مراكز التجميع عن العمل، فضلا عن إتلاف كميّات كبيرة من الحليب الطازج والتخلّص من القطيع بأسعار زهيدة.

كلمات البحث :اتّحاد الفلاحة;حليب;لتر