اتّصال هاتفي بين رئيس الدولة ونظيره الإماراتي

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الأربعاء 15 جوان 2022، مكالمة هاتفية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت هذه المكالمة مناسبة للتطرق إلى النتائج الإيجابية التي تم التوصّل إليها مع الوفد الإماراتي الذي أذن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإيفاده إلى تونس يوم أمس.

وأعرب محمد بن زايد آل نهيان عن دعم دولة الإمارات لتونس، وعن حرصه على فتح آفاق أوسع وأرحب لمزيد دفع علاقات التعاون والاستثمار بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التي تم تناولها أثناء هذه المباحثات.

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