اتّفاقية بين هيئة النفاذ إلى المعلومة ومنظّمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان

نظّمت كلّ من هيئة النفاذ إلى المعلومة ومنظّمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان اليوم الأربعاء 09 مارس 2022، مائدة مستديرة حول « دور الإعلام ودعم حرية التعبير والإعلام: النفاذ إلى المعلومة مثالا » بحضور عدد من الخبراء والصحفيين.

وتمّ بهذه المناسبة توقيع مذكّرة تعاون وشراكة بين الهيئة ممثّلة في شخص رئيسها عدنان الأسود ومنظّمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان(jhr) ممثّلة في شخص رئيستها نزهة بن محمّد.

ومن بين أهداف هذه الاتفاقية:

- إصدار تقارير تحتوي على التوصيات المهمّة لتحسين حريّة التعبير وحق النفاذ إلى المعلومة

- تحسين قدرات الصحفيين في مجال النفاذ إلى المعلومة لتغطية قضايا حقوق الإنسان

- تدريب صحفيين وصحفيات عرب على حقّ النفاذ إلى المعلومة وصحافة البيانات القائمة على مُقاربة حقوق الإنسان

- إنتاج التقارير الحقوقية الصحفية التي تحتوي على بيانات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير.