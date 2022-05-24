اتّفاق تونسي ليبي على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين

التقى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد سالم الشهوبي أمس الاثنين، الاسعد العجيلي السفير التونسي المعتمد لدى ليبيا.

وجرى خلال اللقاء بحث جملة من المواضيع المتعلقة بتنظيم حركة المنافذ والمعابر الحدودية بين البلدين والمنفذ البري رأس جدير تحديداً واقترح منفذ أخر بديل لحركة الشاحنات لتخفيف المختنقات المرورية للمسافرين، كما تم اقتراح تدشين خط بحري وعودة حركة الطيران للخطوط التونسية.

كما تم الاتفاق على زيادة عدد الرحلات بين (مطار مصراته وتونس) – (ومطار تونس – وسبها) – (ومطار الابرق –تونس).

وتمّ بحث سبل تكثيف لجان التنسيق الأمني لمطارات من خلال تنظيم عدد من الاجتماعات الفنية بين الأجهزة الأمنية بين البلدين لتقييم المطارات وتسريع عودة الرحلات بين الدولتين، مع التطرق أيضا إلى قرر منع الاتحاد الأوروبي دخول شركات الطيران الليبية لأجوائه ، أو استخدام المطارات الاوروبية كذلك الاستعانة بالاستشارات الفنية لعودة الطائرات الاوروبية للأجواء الليبية.

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