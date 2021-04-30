اتّفاق مشترك بين الحكومة واتحاد الفلاحة لإرساء إصلاحات للنهوض بقطاع الفلاحة

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار بعد ظهر اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة على إمضاء اتفاق للعمل المشترك بهدف إرساء جملة من الإصلاحات المستوجبة للنهوض بقطاع الفلاحة والصيد البحري.

واتفق الطرفان على تشكيل جملة من فرق العمل للتفكير المشترك في المجالات التالية:

-فريق عمل خاص بحسن استغلال الأراضي الدولية الفلاحية.

-فريق عمل خاص بتحسين مردودية منظومات الإنتاج وحوكمة مسالك التوزيع.

-فريق عمل خاص بحوكمة منظومة دعم القطاع الفلاحي.

-فريق عمل خاص بالاستثمار والخارطة الفلاحية.

-فريق عمل خاص بالصيد البحري.

وأكد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة، أهمية إمضاء هذا الاتفاق اليوم مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وذلك في إطار مسار تشاركي مع هذه المنظمة الوطنية المهمة مبرزا أن الاتفاق سيمكن من تركيز فرق عمل مشتركة تشتغل على بلورة جملة من الاصلاحات الضرورية والاستراتيجية لقطاعات الفلاحة والصيد البحري ومختلف المنظومات التابعة لها.

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