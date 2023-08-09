اتُّهم باستغلال الأطفال في جمع العقارب: معهد باستور ينفي ويُوضّح

نفى معهد باستور تونس في بيان نشره اليوم الأربعاء، « الاتهامات المشبوهة الواردة عن منظمة الحماية الدولية لأطفال البحر الأبيض المتوسط بشأن استخدام الأطفال في اقتناء العقارب ولتصنيع السيروم المضاد للأفاعي والعقارب ».

وأوضح المعهد أنّه « يشعر بالفخر كونه أحد المنتجين النادرين في إفريقيا للسيروم المضاد للأفاعي والعقارب.. هذه السيرومات ضرورية لمكافحة المضاعفات المحتملة نتيجة للدغات هذه الحيوانات. التزامنا بهذا الإنتاج ينقذ حياة الأشخاص، وخاصة حياة الأطفال، مما يعكس مسؤوليتنا الاجتماعية وتفانينا في مجال الصحة العامة ».

واعتبر المعهد في بيانه: « من الضروري التأكيد على أن اقتنائنا للعقارب والثعابين لتصنيع هذه السيرومات يتم بشكل قانوني تمامًا، بالتعاون مع شركات حائزة على تراخيص. هذه التعاونات هي نتيجة لعروض طلب محددة بعناية وفقًا لكراس شروط صارمة. يحدد كراس شروط معايير أمان صارمة على طول العملية، منذ الاصطياد وحتى نقل الحيوانات. بالإضافة إلى ذلك، نطالب بالامتثال الصارم لتوجيهات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بنقاط الجمع وتمثيل المناطق البيوجيوغرافية ردًا على تصريحات المنظمة المعنية ».

وعبّر المعهد عن استغرابه لعدم تواصل منظمة الحماية الدولية لأطفال البحر الأبيض المتوسط معه مباشرةً للحصول على جميع المعلومات اللازمة وإقامة حوار بناء، مؤكّدًا أنّه « منذ أكثر من عام، لم نقم باستخدام خدمات الشركات المزودة، نظرًا لتوفرنا على كمية كافية من السموم. وبالتالي، لم و لن يتم تقديم أي طلب في عام 2023 معهد باستور تونس يلتزم بتقييم نزاهة هذه المنظمة »، وفق نص البيان.

وأكد المعهد على أنّه « لن يتردّد في اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية في حال وجود شكوك بشأن تعمّد الإضرار بسمعته »، مشيرً إلى أنّه « يحتفظ بحق تقديم شكوى لدى الجهات الوطنية والدولية المختصة. »

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