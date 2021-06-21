اجتماع بالقصبة لبحث سبل تركيز مستشفيات ميدانية إضافية في عدد من الولايات

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 21 جوان 2021، بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الدوري للهيئة العليا الاستشارية التي تعنى بمتابعة وتقييم العمل على مستوى التعاطي مع فيروس كورونا.

وتم خلال هذه الجلسة استعراض تطور الحالة الوبائية في تونس بصفة عامة، وفي الولايات ذات الاختطار العالي بصفة خاصة، حيث شدّد رئيس الحكومة على ضرورة توفير كل امكانيات الدولة في هذه الحرب ضد الكورونا، مؤكدا على أهمية التفاف الجميع من مؤسسات عمومية ومؤسسات خاصة للخروج من هذا الوضع الوبائي الصعب.

وتم خلال هذا الاجتماع تدارس بعض المقترحات الإضافية للحد من انتشار الوباء، وأكد رئيس الحكومة في هذا الإطار على ضرورة الاسراع في استكمال تلقيح الفئة العمرية التي تفوق 60 سنة والتوجه الى أصحابها أينما كانت مقرات سكناهم والابتعاد عن الطريقة العادية بالتوجه نحو مراكز التلقيح حتى يتم تجنيب المسنين مشاق التنقل والانتظار.

كما تم كذلك التباحث خلال هذا الاجتماع في سبل تركيز مستشفيات ميدانية اضافية في الولايات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالفيروس لتعزيز المجهودات المبذولة والتي من شأنها الحد من انتشار الجائحة بها.

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