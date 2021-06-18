اجتماع تأسيسي لشبكة «برلمانيون ضدّ الفساد»

انعقد يوم الخميس 17 جوان 2021، لقاء ترأسّه طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، وجمع عددا من النواب من مختلف الكتل وممثلين عن منظمة أنا يقظ فرع منظمة الشفافية الدولية بتونس، للتأسيس لمبادرة « برلمانيون ضد الفساد » التي تطلقها المنظمة.

وثمّن النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب هذه المبادرة التي تتمثّل في تكوين شبكة من البرلمانيين للعمل بالشراكة مع المنظمة على مكافحة الفساد وخاصة دعم التشريعات التي تهدف للقضاء على هذه الآفة. وأكّد أهميّة العمل المشترك، داعيًا جميع الأعضاء الى العمل على المساهمة في إنجاح هذه البادرة.

وتقدّم الأعضاء الحاضرون بعدد من الملاحظات والتساؤلات التي تولّت ممثّلة المنظمة الردّ عليها وتقديم الإيضاحات اللّازمة بشأنها.

وقد اكّدت ممثلة المنظمة، أهمية هذه المبادرة التي ترمي الى تعزيز مبادئ مكافحة الفساد وتكريس الحوكمة الرشيدة من خلال مدّ النواب أعضاء الشبكة بمعطيات ودراسات لتعزيز دورهم الرّقابي والعمل على صياغة مقترحات جديّة لدعم الترسانة التشريعيّة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة الى تدريب النواب وتبسيط المفاهيم في علاقة بهذا المجال. كما تطرّقت الى التمشّي والمعايير التي تمّ اتباعها لاختيار النواب أعضاء الشبكة.

وأمضى الأعضاء الحاضرون الميثاق الخاصّ بمبادرة « برلمانيون ضدّ الفساد » كإشارة انطلاق للعمل المشترك وتفعيل المبادرة.

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