اجتماع تونسي أممي تحسبا لأي تدفق بشري من ليبيا

أشرف كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي اليوم الأربعاء 8 جانفي 2020 بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي تونسي- أممي خصص لبحث سبل إحكام الاستعدادات الميدانية المتعلقة بخطة الطوارئ المشتركة، تحسبا لأي تدفق بشري جماعي في حال تطور الأوضاع في هذا البلد الشقيق.

وأكد كاتب الدولة خلال الاجتماع الذي حضره كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس دييغو زوريلا وممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهياكل التونسية المعنية، على ضرورة تسريع نسق الاجتماعات التنسيقية بين كل الهياكل والأطراف المتدخلة والاستعداد الفعلي لأي تداعيات إنسانية محتملة لتدهور الوضع الأمني في ليبيا.

ومن جانبهم، أثنى ممثلو الهياكل الأممية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية في إطار الاستعداد للاستجابة الإنسانية لأي توافد جماعي من التراب الليبي، مؤكدين حرص منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على دعم هذه الجهود ومعاضدتها في هذا الظرف الإقليمي الدقيق.

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