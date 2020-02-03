اجتماع قرطاج: مقترحات إضافية من الأحزاب لتعديل مذكرة التعاقد الحكومي

اجتمع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ اليوم الاثنين، بدار الضيافة بقرطاج بالأحزاب والكتل المعنية بالتشاور حول تشكيل الحكومة للتداول في الوثيقة التعاقدية المعدلة.

وحضر الاجتماع رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام حركة تحيا تونس سليم العزابي ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة وعدنان بن إبراهيم عن الإتحاد الشعبي الجمهوري وأمين عام حركة نداء تونس علي الحفصي وريم محجوب عن آفاق تونس.

وعلى إثر المداولات، اتفق الحاضرون على التعاطي بشكل إيجابي مع المذكرة التعاقدية و قدموا بعض المقترحات الإضافية و اتفقوا على إتمام النسخة النهائية من الوثيقة في اقرب وقت و المرور إلى التفاوض في موضوع التركيبة الحكومية.

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