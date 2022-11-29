اجتماع للنظر في تفعيل اتفاقية المنفذ الجمركي المشترك بين تونس وليبيا

التئم اجتماع مشترك بين إطارات الديوانة التونسية و الجمارك الليبية يوم أمس الاثنين، بمقر الإدارة العامة للديوانة بتونس تحت اشراف المديرين العامين من الجانبين وبحضور المدير العام لشرطة الحدود والأجانب و الرئيس المدير العام للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية من الجانب التونسي و القنصل العام الليبي بالقنصلية العامة بالسفارة الليبية بتونس إضافة إلى حضور ثلة من الإطارات الديوانية من الجانبين التونسي والليبي.

وخصص الاجتماع للنظر في تفعيل العمل باتفاقية المنفذ الجمركي المشترك بمعبر رأس جدير بالنسبة للمسافرين .

وقد أكدت المديرة العامة للديوانة خلال افتتاح هذه الجلسة على أهمية التعاون المشترك بين إدارتي الجمارك التونسية والليبية من أجل وضع إجراءات موحدة خاصة بالمسافرين من شأنها أن تساهم في دفع حركة تنقلهم ووسائل نقلهم بين الجانبين ومدى مساهمة هذه العملية في تنشيط الحركة التجارية والسياحية والخدمات من الجانبين.

كما أشار المدير العام لمصلحة الجمارك الليبية إلى أهمية التعاون الجمركي المثمر بين تونس وليبيا وخاصة إثر نجاح المرحلة الأولى لتفعيل اتفاقية المنفذ الجمركي المشترك المتعلقة بحركة البضائع التي تم الانطلاق العمل بها منذ شهر ماي 2021.

وقد تداول الحاضرون خلال الاجتماع الآليات والوسائل الكفيلة بتفعيل المنفذ المشترك بالنسبة لحركة المسافرين حتى يدخل حيز العمل في أقرب الآجال الممكنة من أجل تيسير حركة العبور بالمعبر بين البلدين الشقيقين.

كلمات البحث :اتفاقية;المنفذ الجمركي;تونس;ليبيا