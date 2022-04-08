اجتماع لمتابعة الوضع الوبائي: دعوة لمواصلة الحيطة والحذر بمناطق العبور والمطارات

أشرف وزير الصحة علي المرابط اليوم الجمعة 08 أفريل 2022، على الساعة الثامنة صباحا بمقر وزارة الصحة على الإجتماع الدوري لمتابعة تطورات الوضع الوبائي العالمي والمحلي لجائحة كوفيد-19 وخصّص الاجتماع لاستعراض مؤشّرات الوضع الوبائي ومدى تقدّم نسق الحملة الوطنية للتلقيح.

وتم خلال الإجتماع تدارس تحسن المؤشرات المحلية واستقرار الوضع الوبائي العالمي والتطرق إلى الوضع الصحي بالهياكل الصحية وسير مختلف مصالح الوزارة.

كما أكد الحضور على ضرورة تعزيز منظومة التلقيح ومتابعة تنفيذ برامج التلقيح خلال شهر رمضان ودراسة كيفية دفعها واستهداف الفئات التي لم تستكمل جرعات التلقيح والعمل على إسداء الجرعة الثالثة (جرعة تعزيز المناعة) ومتابعة مدى توفر اللقاحات في أفضل الآجال.

كما شدد الحضور على مواصلة أخذ الحيطة والحذر بمناطق العبور ودعم نشاط الترصد في المطارات وإحكام تطبيق البروتوكولات الصحية، ومن جهتها توصي منظمة الصحة العالمية بتوقي الحذر والمتابعة وخاصة متابعة خصائص المتحورات رغم تحسن المؤشرات.

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