اجراءات جديدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا بالقيروان

عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة اليوم الأربعاء 02 جوان 2021، إجتماعا طارئا بإشراف والي القيروان وبحضور نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة إلى جانب فريق من الخبراء من الإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وممثلين عن المصالح الجهوية المعنية وذلك لتدارس المعطيات الأولية وتقييم الوضع الوبائي بالجهة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحكم في انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل هذه الإجراءات التي ستكون نافذة المفعول بداية من اليوم 02 جوان إلى 09 جوان 2021 في ما يلي:

1- رفع الكراسي والطاولات في الفضاءات المغلقة للمطاعم والمقاهي

2- دعوة البلديات لعدم منح التراخيص لإقامة الحفلات والتظاهرات العامة والخاصة

3- تعليق كل الأنشطة الثقافية

4- غلق الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوع بداية من 02 جوان 2021

5- دعوة كل أصحاب وسائل النقل العمومي والحضري والخاص إلى ضرورة تطبيق إجراء البروتوكول الصحي والمتمثل في حمل الكمامات وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية على كل مخالف

6- دعوة الإدارة الجهوية للتعليم إلى تفعيل إجراءات البروتوكول الصحي بالمؤسسات التربوية خلال الإمتحانات

7- دعوة الإدارات الجهوية والمنشآت العمومية إلى التقيد بضرورة تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي على كل منظوريها

8- تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية

9- دعوة المعتمدين ورؤساء البلديات ومكونات المجتمع المدني إلى مزيد تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية

10- القيام بحملات تقصي ميداني لكوفيد-19

11- القيام بحملات تثقيفية توعوية لتكثيف عمليات التسجيل بمنظومةEVAX

12- دعوة المواطنين إلى مزيد الإقبال على عملية التسجيل بمنظومة EVAX وخاصة كبار السن والحاملين لأمراض مزمنة

13- دعوة رؤساء إقليمي الأمن الوطني والحرس الوطني والمعتمدين إلى تطبيق قانون حظر التجول ساري المفعول والسهر إلى جانب المعتمدين ورؤساء البلديات بالجهة على حسن تنفيذ هذه الإجراءات على أفضل الوجوه.

كلمات البحث :إجراءات;القيروان;كورونا