احباط تهريب 31.4 كلغ من مخدر الكوكايين بميناء رادس

تمكنت مصالح الديوانة بميناء رادس عشية يوم الأربعاء 06 جويلية 2022، من ضبط كمية من مخدر الكوكايين إثر تفتيش إحدى الشاحنات المحملة بمجرورة أثناء استعدادها لمغادرة الميناء، حيث تفطن أعوان الديوانة إلى وجود حقيبة مخفية في قمرة القيادة تحتوي على 27 صفيحة من مادة بيضاء اللون تزن حوالي 31 كلغ يشتبه في كونها من مخدر الكوكايين.

وأثناء عملية التفتيش، حاول سائق هذه الشاحنة الفرار إلى خارج الميناء فتمت ملاحقته من قبل أعوان الديوانة وشرطة الحدود والسيطرة عليه والاحتفاظ به لمتابعة الأبحاث.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، ّانه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالة الملف إلى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني قصد متابعة الأبحاث وإلقاء القبض على بقية العناصر المتورطة في هذه القضية.

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