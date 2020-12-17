احتجاجات ماجل بالعبّاس: إصابة أربعة عسكريين بجروح

شهدت بعد ظهر اليوم الخميس، منطقة أولاد مرزوق من معتمدية ماجل بالعبّاس بولاية القصرين احتجاجات بعض الأهالي على خلفية طلبات إجتماعية تحوّلت إلى محاولة اقتحام بالقوّة مقر شركة خدمات أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية ومحطّة الضخ بالمكان.

وأشارت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، بأنه أمام منعهم من الدخول من قبل العنصر العسكري المتواجد بالمكان تطوّرت هذه الاحتجاجات باستعمال الحجارة والزجاجات الحارقة ممّا نتج عنها إصابة 4 عسكريين بجروح، وهو ما اضطر العنصر العسكري إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني أن مقر الشركة ومحطة الضخ متواجدتان بمنطقة عسكرية محجّرة ويمنع تواجد المواطنين فيها.

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