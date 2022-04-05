احتجاجا على توقيت العمل: جامعة البريد تدخل في سلسلة وقفات احتجاجية

أعلنت الجامعة العامة للبريد في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، رفضها للتوقيت « الهجين » الذي اتّخذته إدارة البريد اعتبرت أنه لا يتلاءم مع ظروف الأعوان ولا ينسجم مع التوقيت المعتمد بالمؤسسات الشبيهة.

وأكدت جامعة البريد استعداده لمواجهة هذا الإجراء بكل الأشكال، داعيا إلى حمل الشارة الحمراء والدخول في وقفات احتجاجية يومية من الساعة 13.00 إلى الساعة 14.00 حتى موعد انعقاد الهيئة الإدارية التي لاتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة لتحقيق مطالبهم.

كلمات البحث :توقيت عمل;جامعة البريد;وقفات احتجاجية