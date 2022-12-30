احتفالات السنة الإدارية: وزير السياحة يتفقّد عددا من المؤسسات السياحية

تحول وزير السياحة محمد المعز بلحسين بمعية المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة ومتفقدي السياحة، مساء الجمعة 30 ديسمبر 2022، إلى عدد من المؤسسات السياحية الراجعة بالنظر لمندوبية تونس الشمالية أين عاين مدى استعداد مختلف المؤسسات السياحية لاحتضان فعاليات الاحتفالات بالسنة الإدارية الجديدة وتأمين أفضل الخدمات لمرتاديها وحرفائها وتفقد مدى امتثالها للقوانين والتراتيب المتعلقة بالخدمات والصحة والسلامة والتأمين الذاتي.

ودعا الوزير أصحاب المؤسسات السياحية إلى ضرورة توفير كل الظروف اللازمة لحسن استقبال الحرفاء التونسيين والأجانب مشددا على وجوب توفير أفضل الخدمات وايلاء مسألة التأمين الذاتي الأهمية القصوى تزامنا مع الحركية السياحية الكثيفة التي تشهدها المؤسسات السياحية بمختلف مناطق الجمهورية.

هذا، وأذن وزير السياحة للمتفقدين بمواصلة تكثيف حملات التفقد، بمعية إطارات الوزارة والديوان الوطني التونسي للسياحة، خلال هذه الليلة وكامل يوم غد السبت 31 ديسمبر 2022 في صورة وجود اخلالات او تجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المؤسسات المخالفة بالإضافة إلى تلقي تشكيات الحرفاء، ان وجدت، على عين المكان أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الواب الرسيمية للمندوبيات السياحية والتدخل الفوري لتجاوزها.

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