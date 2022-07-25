احتفالات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

تجمع مساء اليوم الاثنين، عشرات التونسيين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتعبير عن فرحتهم بانتهاء الاستفتاء وبنتائج سبر الآراء المعلنة مساء اليوم والتي تُظهر نسبة تصويت عالية بـ « نعم » على الدستور الجديد.

ومن بين الشعارات المتداولة: « أوفياء أوفياء لدماء الشهداء » و « شعب تونس شعب حر لا أمريكا لا قطر » و « تحيا تونس يحيا الوطن » .

وكان مدير عام مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء حسن الزرقوني قد أعلن خلال حضوره على القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الاثنين 25 جويلية 2022، أن تقديرات نتيجة استفتاء 25 جويلية 2022 كشفت أن 92.3 بالمائة من الناخبين الذين أدلوا بصوتهم صوتوا بـ « نعم » فيما صوت 7.7 بالمائة من التونسيين بـ « لا » على مشروع الدستور.

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