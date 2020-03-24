احتكروا وتلاعبوا بالأسعار: شطب 38 تاجر جُملة من قائمة التزود بالمواد المدعمة

اخر تحديث : 24/03/2020
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

وزارة التجارة

أعلنت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، ارتفاع مجموع المخالفات الاقتصادية التي رصدتها فرق المراقبة الاقتصادية منذ بداية مارس إلى الآن في إطار مجابهة الاحتكار و التلاعب بالأسعار جراء تنامي المخاوف من انتشار فيروس « كورونا » إلى 1487 مخالفة اقتصادية عقب تنفيذ نحو 13 ألف زيارة تفتيش و تفقد ميداني.
وقد ارتفع بذلك عدد تجار الجملة الذين وقع شطبهم من قائمة التزود بالمواد المدعمة الى 38 تاجرا.


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