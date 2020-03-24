احتكروا وتلاعبوا بالأسعار: شطب 38 تاجر جُملة من قائمة التزود بالمواد المدعمة

أعلنت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، ارتفاع مجموع المخالفات الاقتصادية التي رصدتها فرق المراقبة الاقتصادية منذ بداية مارس إلى الآن في إطار مجابهة الاحتكار و التلاعب بالأسعار جراء تنامي المخاوف من انتشار فيروس « كورونا » إلى 1487 مخالفة اقتصادية عقب تنفيذ نحو 13 ألف زيارة تفتيش و تفقد ميداني.
وقد ارتفع بذلك عدد تجار الجملة الذين وقع شطبهم من قائمة التزود بالمواد المدعمة الى 38 تاجرا.
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