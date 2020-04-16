احتياطي العملة الصعبة يُغطّي 131 يوم توريد

أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن احتياطي النقد الأجنبي لتونس ارتفع إلى 22.3 مليار دينار بحلول يوم 15 أفريل 2020، متيحا للبلاد تغطية 131 يوم من الواردات.

وتعزز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بعد حصولها، مؤخرا، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 743 مليون دولار، في وقت تراجعت فيه إيرادات السياحة والصناعات بفعل القيود جراء تفشي كوفيد 19 عالميا.

وكانت احتياطيات النقد الأجنبي في خزينة البنك المركزي التونسي، خلال هذه الفترة من سنة 2019 في حدود 14.2 مليار دينار أي ما يغطي، آنذاك، 83 يوم توريد فقط.

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