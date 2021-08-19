احتياطي تونس من العملة الصعبة يُغطي 123 يوم توريد

بلغ احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى حدود أمس الأربعاء 18 أوت 2021، نحو 19731 مليون دينار أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 21676.4 مليون دينار أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.

وسجّل الاحتياطي من العملة تراجعا بـ 1945.4 مليون دينار ( ما يعادل 20 يوم توريد) .

وكشفت آخر معطيات نشرها البنك المركزي التونسي اليوم الخميس، أن هذا الانخفاض في صافي الاحتياطي يعود إلى انخفاض العائدات السياحية بنحو 71.9 بالمائة إلى غاية يوم 10 أوت 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدر هذه العائدات بنحو 1317.7 مليون دينار.

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