احتياطي تونس من العملة الصعبة يُغطي 158 يوم توريد

كشف البنك المركزي التونسي في بيانات تشرها على موقعه الالكتروني، ارتفاع قيمة الموجودات الصافية من النقد الأجنبي بحلول، يوم 9 ديسمبر 2020، الى زهاء 22.7 مليار دينار ما يتيح للبلاد تغطية 158 يوم توريد.

وأشار البنك إلى تطور هذه الموارد مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 والتي قاربت آنذاك مبلغ 18.6 مليار دينار وفرت للبلاد القدرة لتغطية الواردت لمدة 106 ايام فقط.

وأرجع البنك المركزي هذا التطور إلى تأثيرات أزمة كوفيد-19 على مستوى حجم وقيمة مبادلات تونس مع الخارج وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية.

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