احتياطي تونس من العملة الصعبة يُغطي 98 يوم توريد

كشف البنك المركزي التونسي في آخر تحيين له، أن قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، 21884 مليون دينار أي ما يُعادل 98 يوم توريد، مقابل 119 يوم توريد في اليوم نفسه من السنة الماضية.

كما أشار البنك إلى أن الحساب الجاري للخزينة بلغ يوم 23 نوفمبر، 620 مليون دينار، فيما بلغت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في التاريخ نفسه، 17874 مليون دينار.

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