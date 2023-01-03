احذروا ضباب كثيف يحجب الرؤية بهذه الطرقات

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات التالية:

- الطريق السيارة أ 01 (تونس/ سوسة) من الكلم 123 (سيدي بوعلي) إلى الكلم 131 اكودة.

- الطريق الجهويّة 48 (كندار/القلعة الكبرى).

- الطريق المحلية 819 (القلعة الصغرى/ أكودة/ سوسة).

- الطريق المحلية 814 (شط مريم/ هرقلة).

ودعت الوزارة مُستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

ويمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

- 71.960.448

- 71.963.512

كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

كلمات البحث :ضباب;طرقات