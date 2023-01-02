اختبارات الثلاثي الأول للمرحلة الإبتدائية ستكون حسب التعلّمات وتقدم البرامج

أكّدت المديرة العامة للمرحلة الأولى للتعليم الابتدائي، نادية العياري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين، بأن اختبارات امتحان الثلاثي الأول للمرحلة الإبتدائية التي ستجرى بداية من 9 جانفي الجاري وإلى حدود 14 من الشهر نفسه، ستكون حسب التعلمات وتقدم البرنامج، مؤكدة أن التقييم سيكون من جنس التعلم.

وأشارت العياري إلى أن التلاميذ الذين انقطع مدرسوهم عن التدريس لمدة تقارب 8 اسابيع، سيجرون الاختبارات الكتابية في المواد الأساسية حسب ما تعلموه وما اكتسبوه من معارف.

ولفتت العياري إلى أن مدرس الفصل يتولى إعداد الإمتحانات حسب ما تم تقديمه من برامج خلال فترة الثلاثي الأول ويقوم متفقدو الدوائر بالتأشير على الامتحانات، مؤكدة انه لن يمر أي امتحان مخالف للمعايير المعمول بها، مشيرة إلى أن الاختبارات ستشمل فقط التعلمات الأساسية أي المواد الأساسية من علوم ورياضيات ولغات ويستثنى منها بقية المواد على غرار التربية الإسلامية والتربية المدنية والتاريخ والجغرافيا والتربية التشكيلية والتربية الموسيقية والرياضة مشيرة الى ان هذا الإجراء يدخل في خانة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتقييم الحقيقي للتلاميذ في مكتسباتهم في المواد الأساسية.

وشدّدت المتحدثة على أنه سيتم في الثلاثي الثاني إجراء الإختبارات في جميع المواد دون إستثناء.

وكانت وزارة التربية قد قررت تأجيل امتحانات الثلاثي الاول للمرحلة الابتدائية الى ما بعد عطلة الشتاء اي من 9 الى 14 جانفي وذلك لتعطل الدروس في العديد من المدارس لمدة وصلت الى 8 اسابيع بسبب مقاطعة المعلمين النواب وحاملي الاجازة التطبيقية في التعليم للدروس للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية.

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