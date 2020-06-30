اختفى في ظروف غامضة.. الداخلية تُعلن ضياع طفل

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020، عن ضياع طفل يدعي « محمد هارون بن محمد بن القناوي بنحسين » (تونسي مولود خلال 2010، تلميذ قاطن قربة نابل) غادر منزل عائلته الكائن بقربة منذ يوم 08 جوان 2020 قصد السباحة بشاطئ الجهة إلا أنه اختفى في ظروف غامضة.

ودعت الوزارة كل من لديه أية معلومات بخصوصه الاتصال بالأرقام التالية:

71.341.666

71.571.264

71.566.977

أو التقدم مباشرة إلى مقر الإدارة الفرعية للوقائية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية الكائن مقرها بشارع 09 أفريل بالعاصمة.

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