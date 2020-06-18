ارتفاع الحرارة لتصل إلى 44 درجة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الخميس 18 جوان 2020، بتواصل ارتفاع الحرارة، حيث من المتوقع صعودها إلى مستوى 30 و37 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي ، تكون بين 38 و42 ببقية الجهات كما تصل إلى 44 بقبلي وتوزر مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح معتدلة عموما وتنشط ليلا بالجنوب الغربي لتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س حيث ترافقها دواوير رملية محلية، أما البحر متموج إلى مضطرب بخليج قابس.

أجواء قليلة السحب إلى مغيمة جزئيا بعد الظهر بأغلب الجهات.

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