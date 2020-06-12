ارتفاع الحرارة مع رياح تصل سرعتها إلى 60 كلم/س

اخر تحديث : 12/06/2020

ارتفاع حرارة

يتميز طقس اليوم الجمعة 12 جوان 2020، بارتفاع الحرارة مع هبوب رياح الجنوب ما سيساهم في صعودها إلى مستوى 38/33 درجة بأغلب الجهات وتصل إلى 42 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي وتكون أقل نسبيا بالوطن القبلي، جهة الساحل، صفاقس وقابس حيث تتراوح القصوى بين 29 و33 درجة.

نشاط متوقع للخلايا الرعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية حيث تكون مصحوبة بامطار متفرقة.
تتطلّب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية، ومن المنتظر أن تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر فمتموج إلى مضطرب بخليجي الحمامات وقابس.


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