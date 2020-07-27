ارتفاع الحرارة مع ظهور الشهيلي

اخر تحديث : 27/07/2020

بحر صاف

يتواصل اليوم الاثنين 27 جويلية 2020، ارتفاع الحرارة بالنسبة لانطلاقة هذا الأسبوع، ومن المنتظر ان تتراوح القصوى هذا اليوم بين 38 و43 درجة مع ظهور الشهيلي وتكون أقل بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث نتوقع قيما بين 34 و38 درجة.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما وقد تنشط نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب بعد الظهر، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج بخليج قابس والشمال.
طقس صاف الى قليل السحب على كامل البلاد.


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