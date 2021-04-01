ارتفاع العدد الإجمالي للملقّحين ضدّ كورونا إلى 60131 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن العدد الجملي للملقحين ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 60131 شخصا إلى حدود يوم 31 مارس المنقضي، اليوم التاسع عشر من الحملة الوطنية للتلقيح التي كانت انطلقت يوم 13 مارس المنقضي.

كما بلغ اجمالي المسجلين بمنظومة « ايفاكس » للتسجيل عن بعد للتلقيح ضد فيروس كورونا، وفق صن البلاغ، 798128 شخصا.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض .

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