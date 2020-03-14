ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 18 شخصا

أعلنت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في نقطة إعلامية مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 18 شخصا، وذلك بعد تسجيل اصابتين جديدتين .

وأشارت المتحدثة إلى أن الإصابات المسجلة في تونس هي 9 حالات مستوردة و9 حالات محلية.

وبينت بن علية بأن الحالة الأولى مستوردة لشخص قادم من فرنسا في الـ48 من عمره وهو من ولاية مدنين ومقيم حاليا في تطاوين، أما الحالة الثانية فهي محلية وناجمة عن عدوى لامرأة تبلغ من العمر 71 عاما وهي من ولاية أريانة.

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