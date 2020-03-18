ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 29 شخصا

أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة نصاف بن علية في نقطة إعلامية صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 29، بعد تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس يوم أمس الثلاثاء عقب إجراء 66 تحليلا مخبريا.

وبينت بن علية بأن الولايات التي تُوجد فيها الحالات هي قفصة والمهدية وأريانة وتونس والمنستير وسوسة وصفاقس والقيروان وتطاوين.

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