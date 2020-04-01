ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس إلى 423 إصابة

أعلنت مديرة المعهد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا إرتفع في تونس ليصبح 423 حالة، وذلك بعد تسجيل 30 حالة اصابة جديدة من مجموع 550 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 288 تحليلا، مخبر معهد باستور: 214 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة: 48 تحليلا) .

وبينت بن علية بأن حوالي 20 مصابا تم إيواءهم بالمستشفيات وهم موجودون في أقسام الإنعاش وأقسام أخرى بالمستشفيات.

كماأعلنت بن علية أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تمّ إلى حدّ هذا التاريخ إخضاع 18634 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 15473 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و3161 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

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