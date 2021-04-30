ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 42 درجة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بارتفاع درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 20 و27 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، تكون بين 30 و37 ببقية الجهات وتصل إلى 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة، ثم تشمل شرق البلاد ليلا.

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