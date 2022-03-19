ارتفاع عدد الجثث المنتشلة على سواحل الوطن القبلي إلى 20 جثة

انتشلت قوات الأمن والحماية المدنية بولاية نابل، اليوم السبت، 8 جثث آدمية إضافية لفظها البحر على سواحل الوطن القبلي ليرتفع عدد الجثث التي تم انتشالها منذ أمس الجمعة إلى 20 جثة، وفق ما أكده مصدر مسؤول من الحماية المدنية .

وقال المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن الأبحاث الأولية تشير إلى أن أغلب الجثث التي تم انتشالها أمس والبالغ عددها 12 جثة تعود لمهاجرين غير نظاميين كانوا يحملون جوازات سفر سورية.

وقد تمت إحالة الجثث المنتشلة اليوم على قسم التشريح بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل للبحث في هويتها.

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