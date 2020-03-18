ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 27 حالة

ارتفعت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجدّ في تونس إلى 27 حالة بعد تسجيل 3 حالات جديدة موزعة على ثلاث ولاية.

حيث تمّ تسجيل أوّل حالة إصابة بفيروس كورونا في صفاقس تعود لمواطن تونسي كان دخل للتراب التونسي قادما من اسبانيا يوم 13 مارس الجاري ويبلغ من العمر 55 سنة مبينا أنه يخضع حاليا للعزل الذاتي في منزله.

أما الحالة الثانية فقد تم تسجيلها في سوسة لمواطن أجنبي روماني الجنسية جاء من مصر يوم 10 مارس 2020، فيما سُجّلت الحالة الثالثة في القيروان وتعود لزوجة المصاب العائد مؤخرا من فرنسا.

وتتوزع هذه الحالات جغرافيّا على النحو التالي :

(05) حالات في ولاية أريانة.

(02) حالتان في ولاية القيروان.

(01) حالة في ولاية قفصة.

(03) حالات في ولاية المهدية.

(09) حالات في ولاية تونس.

(02) حالتان في ولاية بنزرت.

(1) حالة في ولاية تطاوين.

(2) حالتان في ولاية سوسة.

(1) حالة في ولاية المنستير.

(1) حالة في ولاية صفاقس.

كلمات البحث :إصابة;المصابين;تونس;كورونا