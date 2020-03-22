ارتفاع عدد المصابين بكورونا في تونس إلى 75 حالة

أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية خلال نقطة إعلامية اليوم الأحد 22 مارس 2020، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 75 بعد إجراء 132 تحليلا مخبريا .

وأشارت بن علية إلى أن 54 من الحالات المسجلة مستوردة و31 حالة محلية.

كما بينت بن علية بأنه تم إخضاع 12395 شخصا للحجر الصحي، 4753 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي في حين مازال 7642 آخرين يواصلون الحجر الصحي الذاتي.

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