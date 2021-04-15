ارتفاع عدد مراكز التلقيح إلى 32 مركزا بكامل تراب الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن عدد مراكز التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد ارتفعت الى 32 مركزا بكامل تراب الجمهورية بحد إحداث 7 مراكز بهدف الترفيع في نسق التلقيح.

كما سخّرت الوزارة فرقا طبيّة متنقّلة قصد تطعيم المسنّين والاشخاص محدودي الحركة المشمولين بالأولوية الأولى من الإستراتيجية الوطنية للتلقيح في اماكن سكناهم.

هذا وتمّ التنسيق مع الولاة ومختلف مكوّنات المجتمع المدني على غرار الكشّافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي للقيام بحملات تحسيسيّة لحثّ المواطنات والمواطنين على التسجيل في منظومة اللقاح الموضوعة للغرض تحت عنوان evax.tn

وتجدر الاشارة الى ان المعدّل العام للملقّحين بلغ 16,5 % من المسجلين، فيما بلغت نسبة الملقّحين في الشريحة العمرية 75 سنة فما فوق 61,4 % بتاريخ 7 أفريل.

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