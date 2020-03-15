ارتفاع عدد مصابيي كورونا في تونس إلى 20 شخصا

أعلنت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في نقطة إعلامية مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 20 حالة، 11 مستوردة و9 محلية.

وبينت بن علية بأن الحالتين، اللتين تم اكتشافهما بعد إجراء 31 تحليلا مخبريا للتقصي، مستوردتين من فرنسا، الأولى لرجل من القيروان يبلغ من العمر 33 عاما عاد إلى تونس يوم 11 مارس وبدأت الأعراض عليه يوم 14 مارس، أما عن الحالة الثانية الجديدة فهي لمقيم في ولاية تونس ويبلغ من العمر 29 عاما.

وكشفت المتحدثة بأن الحالات التي خضعت للحجر الصحي الذاتي بلغت 5008 حالة، 3412 حالة أتموا فترة المتابعة و2595 حالة مازالوا يواصلون الحجر الصحي والمراقبة اليومية.

وقالت بن علية إن المصابين الجديدين ليست لهما أمراض مزمنة ولا عوامل خطورة.

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