ارتفاع عدد مصابي كورونا بالوسط المدرسي إلى 3463 شخصا

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الاصابات بكوفيد 19 بالوسط المدرسي إلى 3463 اصابة جديدة، بعد تسجيل 63 إصابة جديدة، وذلك منذ منتصف سبتمبر الماضي وإلى حدود 1 ديسمبر الجاري.

وقد استقر إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالوسط المدرسي عند 27 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء لدى المصابين إلى 2428 حالة أي ما يعادل نسبة شفاء بـ 70.1 بالمائة.

وقد سُجّل أكبر عدد من الإصابات في الوسط المدرسي في صفوف المدرسين بـ 1590 إصابة، ثم التلاميذ بـ 1470 إصابة.

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