ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 1245 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه بتاريخ 10 جويلية 2020، تمّ إجراء 1175 تحليلا مخبريا من بينها 21 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 77593.

وقد تم تسجيل07 تحاليل إيجابية من بينها 05 حالات إصابة جديدة وافدة و02 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1245 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1076 حالة شفاء و50 حالة وفاة و119 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

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