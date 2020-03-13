ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 16 شخصا

أعلن مدير عام رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة في نقطة إعلامية مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 16 شخصا بعد تسجيل 3 حالات جديدة.

وأشار حمودة إلى أنه تم إجراء 43 تحليلا لأشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس، أثبتت التحاليل وجود 3 حالات إيجابية الأولى قادمة من مصر بينما تعرضت الحالتان الأخريان للعدوى في تونس.

وتتواجد الحالات الثلاث الجديدة في كل من بنزرت وأريانة وتونس.

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