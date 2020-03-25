ارتفاع مصابي كورونا في تونس إلى 173 حالة مؤكدة

أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي في نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 59 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المسجد أغلبها اصابات أفقية بعد إجراء 229 تحليلا مخبريا .

وبين الوزير بأن الحالات ارتفعت في تونس إلى 173 حالة مؤكدة بينهم طبيب قادم من الخارج من جملة 1454 تحليلا تم إجراءه.

وأعلنت الوزارة أنه تمّ إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 17557 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 6120 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و11437 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

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