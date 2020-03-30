ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 362 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 29 مارس 2020، تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة من مجموع 447 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 234 تحليلا، مخبر معهد باستور 213 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 362 حالة مؤكدة من بين 3752 تحليلا جمليا.

وتتوزع الإصابات على 22 ولاية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 18491 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 13029 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و5462 لازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وسجلت وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا ببلادنا.

كما أهابت الوزارة بكافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.

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