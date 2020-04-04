ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 553 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه بتاريخ 03 أفريل 2020، تم تسجيل 58 حالة إصابة جديدة من مجموع 749 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 209 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 403 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 72 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 65 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 553 حالة مؤكدة من بين 6485 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية.

كما بلغ عدد الوفيات 19 شخصا (03 صفاقس، 01 سوسة، 03 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 02 تونس، 02 مدنين، 01 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل).

وأعلنت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 19174 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 18666 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و508 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

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